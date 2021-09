Caos Leicester, CdM: in Inghilterra quarantena per chi rientra da Sudamerica e Africa, Koulibaly-Osimhen-Ospina a rischio Europa League! Contatti tra Napoli e UEFA

Ultime notizie Napoli - Dopo cinque giorni dalla sfida del Maradona contro la Juventus, il Napoli è impegnato in Europa League contro il Leicester. Altra grana da risolvere, o meglio da non poter risolvere secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"In Inghilterra sono obbligatori per legge dieci giorni di quarantena per chi rientra dal Sud America e da alcune zone dell’Africa. Le cosiddette zone rosse sulle quali gli inglesi non ammettono deroghe. Significa che Koulibaly, Osimhen e lo stesso Ospina non avrebbero il tempo per essere in campo per la prima uscita europea.

Sono frequenti in queste ore i contatti tra il Napoli e l’Uefa per provare a risolvere questo problema non di poco conto, e chissà che in questo caso un rimedio non lo si possa trovare"