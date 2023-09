Cambio modulo in vista del Napoli? CorSport: Motta potrebbe sorprendere tutti

Calcio Napoli - Cambio modulo per il Bologna quest'oggi contro il Napoli? Ecco cosa si legge stamattina sul Corriere dello Sport:

"Quali sono le due opzioni che a un giorno da Bologna-Napoli continuano a tenere banco a Casteldebole? La prima non prevede particolari cambiamenti, almeno per quanto riguarda il sistema di gioco, e se così fosse sarebbe di nuovo un Bologna modellato sul 4-3-3, con Freuler, Aebischer e Ferguson a centrocampo e con Ndoye, Zirkzee e Karlsson in attacco. Sì, ancora una volta Orsolini comincerebbe dalla panchina, ma solo perché non è ancora nelle migliori condizioni fisiche, tenendo presente come non abbia potuto fare la preparazione estiva e nemmeno le amichevoli precampionato per colpa della pubalgia"