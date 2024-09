"Cambia modulo imbrigliando Motta senza rischiare nulla". Conte promosso: le pagelle dei quotidiani

Napoli - Promosso a pieni voti Antonio Conte dopo la gara contro la Juventus. Il cambio del sistema di gioco ha ingarbugliato Thiago Motta ed ai punti avrebbe sicuramente meritato molto di più il Napoli. Di seguito le pagelle dei quotidiani per l'allenatore azzurro.

Juve Napoli 0 0, pagelle Conte

Gazzetta 6,5 - Inceppa gli ingranaggi di Motta con McTominay tra centrocampo e attacco. Lo scozzese mina le sicumera della Juve non incide con i cambi.

Corriere dello Sport 6,5 - Inversione di tendenza tattica: difesa a quattro e McTominay titolare, dopo cinque esibizioni con il 3-4-2-1. Voleva spegnere la Juve senza consegnare il possesso e nel primo tempo ci riesce perfettamente, piazzando Lobotka davanti alla difesa e McT a danzare tra le linee. Nella ripresa perde il possesso (35.3% finale), ma il Napoli non rischia mai veramente e nel complesso è anche più pericoloso.

Il Mattino 6 - La rivoluzione di settembre è servita. Chissà se è l’abiura definitiva della difesa a tre, in ogni caso ottiene quello che voleva: non prendere gol e nemmeno brividi come invece a Cagliari. Vero, Thiago Motta non è che chissà che cosa sta facendo rispetto ad Allegri, ma il Napoli ha difeso con grande attenzione e senza traballare mai. Però manca brillantezza là davanti perché improvvisamente la squadra smette di tirare in porta. Insomma, l’esame è superato perché pareggiare sul campo della Juventus non è mai cosa semplicissima.

Tuttosport 6.5 - Si affida alla difesa a 4 e punta su McTominay trequartista alle spalle di Lukaku: lo Stadium lo saluta con affetto, lui ricambia e porta a casa un punto prezioso dopo aver imbrigliato Thiago Motta.