Calzona resta a Napoli anche il prossimo anno in due casi: la scelta di ADL

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di un nuovo allenatore del Napoli per il prossimo anno, ma il piano B è già in casa e si chiama Francesco Calzona. Spunta un retroscena de Il Mattino.

Allenatore Napoli: conferma Calzona

Il Napoli è in corsa ancora per la zona Champions League e finché non ci sarà la matematica non sarà finita. Intanto, Cazona spera nel "miracolo" di portare la squadra in Champions, in quel caso De Laurentiis perché non dovrebbe offrirgli la permanenza come capo-allenatore e non solo come vice anche il prossimo anno? Il Mattino segue il ragionamento di De Laurentiis: riuscire a tenersi stretto Calzona diventa un piano B nel caso di flop del nuovo allenatore prescelto.