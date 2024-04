Calzona non è riuscito a sistemare il problema difensivo: da quando c’è lui c'è un dato che riguarda il Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Tra le dieci squadre della parte sinistra della classifica della Serie A, il Napoli è quella con la peggior difesa: 38 reti subite in 31 partite.

Calzona non è riuscito a sistemare il problema difensivo:

“Da quando c’è lui, il Napoli non ha mai chiuso un match con la porta inviolata. Però è innegabile la responsabilità della società, che non è stata in grado di sopperire alla partenza di Kim.

In estate è arrivato Natan, acerbo difensore brasiliano dal Bragantino. E a gennaio... nessuno, malgrado Mazzarri avesse indicato come prioritario l’arrivo di un difensore veloce e forte fisicamente”