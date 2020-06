Callejon-Napoli, CorSport: c'è il rischio concreto ed elevato che con la Spal possa essere l'ultima in maglia azzurra

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Callejon: "Napoli-Callejon, siamo ai saluti? Cioè: Napoli-Spal potrebbe essere l’ultima dello spagnolo in maglia azzurra? Il rischio c’è, appare fondato e anche del tutto elevato. Resta la spada di Damocle d’un contratto in scadenza a giorni, ma con le parti che lavorano per trovare un punto di convergenza di fronte alla richiesta (dell’agente Quilón) d’una integrazione, oltre gli stipendi, per giocare fino alla fine anche a contratto scaduto e senza rinnovo, oltretutto le possibilità di prolungamento sono quasi del tutto azzerate, con Siviglia (in primis) e Valencia sempre alla finestra. Callejon è molto legato a Napoli e ha intenzione di arrivare al termine di tutto, tanto è vero che ieri la moglie ha riproposto sui social la notizia della sua disponibilità a chiudere a testa alta il ciclo azzurro. E mentre le “diplomazie” sono al lavoro,il dubbio resta: Napoli-Spal sarà l’ultima per lui?"