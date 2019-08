Calciopoli, La Juventus ci riprova: il 6 agosto nuovo ricorso presso la Corte d'Appello Federale

Il Corriere della Sera riporta alcune novità relative all'eterna questione Calciopoli:

"Infinita Calciopoli. Il 6 agosto, presso la Corte d’Appello federale, si discuterà il ricorso avanzato dalla Juventus nella disputa nata per togliere il titolo assegnato all’Inter dal commissario Guido Rossi. L’11 luglio di fronte al Tribunale nazionale federale, la Juventus aveva chiesto di sospendere il giudizio in attesa dell’esito di un altro ricorso, presentato al Tar. Il Tnf aveva però rigettato l’istanza di sospensione e dichiarato inammissibile il ricorso dei bianconeri, che il 6 agosto avanzeranno le stesse richieste alla Corte d’Appello federale. Passo indietro: dopo la pronuncia della Corte di Cassazione, che a dicembre aveva chiuso il procedimento di fronte alla giustizia ordinaria, la Juventus aveva presentato due ricorsi paralleli alla giustizia sportiva: uno al Collegio di garanzia del Coni e un altro al Tnf. Il Collegio di garanzia, a maggio, aveva dichiarato inammissibile il primo e azzerato gli spazi di impugnazione di fronte alla giustizia sportiva. La Juventus ha impugnato la decisione al Tar e l’11 luglio al Tnf ha chiesto che si sospendesse il giudizio sul secondo ricorso in attesa del Tar, richiesta alla quale si sono opposti Figc e Inter. Il Tfn ha dato torto alla Juventus, che ora è ricorsa alla Corte d’Appello federale".