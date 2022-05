Zielinski in uscita, non solo il Bayern Monaco interessato: c'è un'altra big della Bundesliga

Ultime calciomercato Napoli. Il futuro di Piotr Ziekinski a Napoli è in bilico. Il centrocampista polacco arriva da una stagione ben al di sotto delle proprie possibilità, che ne ha modificato la sua gerarchia all'interno della squadra di Spalletti.

Zielinski

Calciomercato Napoli, offerte dalla Germania per Zielinski

Per questo motivo Zielinski non è più considerato incedibile ed in estate potrebbe partire a fronte di offerte ritenute importanti da De Laurentiis. Ecco quanto scritto in merito da Il Mattino: