Calciomercato Napoli, due trattative in stato avanzato: una può essere chiusa in settimana

Calciomercato Napoli. Il club di De Laurentiis continua a muoversi sul mercato, aspettando le cessioni giuste per accelerare sugli acquisti. Due trattative condotte da Giuntoli sono ormai allo snodo cruciale ed a breve sono attesi aggiornamenti importanti.

Le trattative in questione sono quelle relative Gerard Deulofeu dall'Udinese e Leo Ostigard dal Brighton. Ecco quanto scritto in merito da Repubblica:

Due trattative sono in stato avanzato: quella per l’attaccante spagnono Deulofeu e soprattutto quella per il difensore norvegese Ostigard, che potrebbe essere definita già nel corso di questa settimana.