Calciomercato Napoli. Il futuro di Kalidou Koulibaly al Napoli resta ancora in bilico. Come riportato da Tuttosport, in attesa di capire quali offerte arriveranno per il centrale senegalese, il club azzurro è già al lavoro per individuare i possibili sostituti.

Poi, resta da verificare se ci sarà la cessione di Koulibaly ed in tal caso il ds Giuntoli non avrebbe esitazioni nel lanciarsi su di uno tra Senesi 24enne del Feyenoord, oppure Schuurs, straordinario 21enne dell’Ajax.