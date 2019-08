Icardi-Napoli, Repubblica: "Risposta definitiva entro settimana prossima, l'Inter gradirebbe la proposta degli azzurri"

Calciomercato Napoli - Mauro Icardi continua ad essere nei pensieri e nei piani della SSC Napoli di Carlo Ancelotti. Il bomber argentino aspetta la Juventus ma nel frattempo deve fare i conti con il pressing della società partenopea, sempre più interessata al suo cartellino. L'edizione odierna de La Repubblica ha fatto il punto della situazione a riguardo. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Sul piatto ci sono 60 milioni di euro e un maxi-ingaggio da 7,5 milioni di euro all’argentino, argomenti importanti per sciogliere le riserve e dire sì al progetto Napoli. Una risposta definitiva arriverà probabilmente la prossima settimana, ma il club azzurro non si sente tagliato fuori dalla corsa. L’Inter gradirebbe la proposta del Napoli in modo da poter poi acquistare Dzeko e magari Milinkovic- Savic, gli ultimi due desideri di Antonio Conte per completare la sua creatura. Quella di Ancelotti ha bisogno di un altro innesto offensivo, dopo Hirving Lozano, e al momento Mauro Icardi ha la priorità".