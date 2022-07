Sostituto Koulibaly, non solo Kim e Milenkovic: spuntano due idee da Psg e Real Madrid! La lista degli obiettivi

Calciomercato Napoli. A breve potrebbe arrivare anche l'ufficialità della cessione di Koulibaly al Chelsea, con il Napoli che intascherà 40 milioni di euro e dovrà cercare un sostituto all'altezza. Nella lista di Giuntoli ci sono diversi profili ed il club partenopeo sta valutando su chi affondare il colpo.

Per rimpiazzare Koulibaly il presidente De Laurentiis sta sondando una decina di nomi e presto deciderà quello da mettere in cima alla lista. Intanto l'edizione odierna de Il Mattino ha elencato tutti gli obiettivi difensivi del Napoli:

Ma le piste da battere sono tante: come quella di Milenkovic della Fiorentina (il solito Ramadani ha già dato il suo assenso) e Gabriel dell'Arsenal. Da tenere sotto d'occhio anche Rafa Marin del Real Madrid, 30 anni, in scadenza nel 2023. Offerto anche Kimpembe che è ai saluti con il Psg. L'impressione è che Kim Min-Jae del Fenerbahce possa davvero essere in cima alla lista dei pretendenti a raccogliere l'eredità di Koulibaly. 20 milioni di clausola e la voglia di serie A. Ma nella rosa ci sono pure Eric Bailly del Manchester United e Leo Lacroix del Wolfsburg.