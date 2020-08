CorSport - Hysaj in bilico, Malcuit e Ghoulam in partenza: Giuntoli in pressing per Karbownik

Ultime calciomercato Napoli. Azzurri a lavoro per puntellare le corsie difensive. Kevin Malcuit e Faouzi Ghoulam hanno la valigia pronta, mentre per Hysaj c'è da sciogliere il nodo rinnovo. Per questo motivo, come riporta il Corriere dello Sport, il ds Giuntoli è a caccia di un rinforzo:

"Giuntoli sta comunque sempre trattando Micha Karbownik (19) del Legia Varsavia: in Polonia, sull’onda dell’ottimismo, dicono che manchino solo le firme sui contratti, per certificare una cessione «storica» alla modica cifra di sette milioni e mezzo di euro, la più alta mai registrata da quelle parti".