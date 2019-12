CorSera - Ibrahimovic-Milan, Boban e Maldini offrono 4 milioni per sei mesi: lo svedese chiede un contratto più lungo! Occhio a Napoli e Bologna

Calciomercato Napoli - Il ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic sembra essere ad un passo. Dopo le dichiarazioni rilasciate a GQ Italia, l'attaccante svedese è pronto a tuffarsi in questa nuova avventura. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Milano sarebbe la soluzione ideale per il calciatore che avrebbe accantonato del tutto l'idea di un trasferimento in Premier League. Dell'Italia e di Milano sarebbero felici anche sua moglie Helena e l'amministratore delegato del club rossonero Gazidis. Boban e Maldini al lavoro: pronto un contratto di sei mesi a quattro milioni di euro, con opzione per la stagione successiva. Ibra, però, chiede un contratto da un anno e mezzo. Nel mezzo ci sono il Napoli ed il Bologna, pronti a tuffarsi per cogliere qualsiasi tipo di opportunità.