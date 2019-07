Repubblica - Colpo di scena: Hysaj può restare a Napoli! Farebbe il quinto esterno per mettere in difficoltà Ancelotti

Ultime notizie calciomercato Napoli: si profila un epilogo inaspettato per Elseid Hysaj, il terzino del Napoli. Ormai da diversi mesi sembra destinato a lasciare la maglia azzurra, ed era stato egli stesso a confermarlo in un'intervista, in cui faceva chiaro riferimento ad un interesse dell'Atletico Madrid, e invece la squadra di Simeone ha scelto Trippier e per Hysaj si è chiusa la possibilità di giocare con i colchoneros.

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica si sofferma sull'esperienza di Hysaj al Napoli e le ipotesi di mercato ancora in piedi: "Si parla ancora di Roma e Tottenham, ma intanto sta emergendo uno scenario clamoroso. Hysaj potrebbe restare ancora una stagione al Napoli senza rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. Hysaj sarebbe il quinto esterno, capace di giocare sia a destra che a sinistra. È stato lo stesso giocatore a confermare l’intenzione di vestire ancora la maglia azzurra per poi mettere in difficoltà Ancelotti nel corso della stagione. Senza un’offerta clamorosa, è lo scenario più probabile".

Hysaj a Dimaro

Hysaj, nel frattempo, ha ricevuto pure la visita di Gigi Febbrari, preparatore del Napoli ai tempi di Reja, e adesso nello staff della nazionale albanese assieme al tecnico goriziano. L’obiettivo è preparare al meglio la difficile trasferta contro la Francia del 7 settembre e provare a vincere il successivo match con l’Islanda, in programma tre giorni più tardi. Entrambe le gare sono valide per le qualificazioni europee.