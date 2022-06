Calciomercato Napoli, la Cremonese rivuole Gaetano in prestito: la riposta di De Laurentiis

Notizie Napoli calcio. Gianluca Gaetano è ormai di casa alla Cremonese, avendo contribuito da protagonista alla storica promozione in Serie A. Una crescita importante quella del giovane centrocampista napoletano, pronto a rientrare alla base per essere valutato da Spalletti.

Gaetano Napoli

Gaetano Napoli, richiesta della Cremonese

Gaetano sarà a Dimaro con il Napoli ma, come riporta Il Mattino, la stessa Cremonese non ha perso le speranze di riportarlo in grigiorosso anche in massima serie: c'è stato infatti un contatto con il club azzurro per rinnovare il prestito per un'altra stagione, ma la risposta è stata cortesemente rispedita al mittente perchè la società azzurra vuole prima capire se il giovane talento possa far parte della rosa della prossima stagione.