Calciomercato Napoli, Zielinski e Fabian in bilico: Giuntoli segue tre profili a centrocampo

Calciomercato Napoli. Proseguono le manovre in casa azzurra per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Il club di De Laurentiis ha già chiuso i colpi Kvaratskhelia, Mathias Olivera (oltre al riscatto di Anguissa ed il rinnovo di Juan Jesus) ed è vicina alla fumata bianca per Leo Ostigard.

Calciomercato Napoli Giuntoli

Calciomercato Napoli, tre nomi per il centrocampo

Uno dei punti nevralgici sarà il centrocampo, che presenta diversi punti interrogativi: Fabian è in scadenza nel 2023 e dovrà dare una risposta all'offerta di rinnovo di De Laurentiis, mentre Piotr Zielinski viene da un'annata sottotono e la sua posizione non è così salda (piace alla Lazio e a club di Bundesliga). Per questo motivo, riportano su Il Mattino, il ds Giuntoli starebbe monitorando Barak del Verona, Svanberg del Bologna e Veretout della Roma.