Di Lorenzo-Napoli, spunta un retroscena: il terzino ha tenuto nascosta la trattativa ai familiari, quasi temesse quel sogno potesse infrangersi

Calciomercato Napoli - Giovanni Di Lorenzo, terzino destro del Napoli, nel giro di un'estate è passato dalla lotta per la salvezza, ad Empoli, alla lotta per la Champions League e al gol contro la Juventus, con la maglia del Napoli. Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è come toccare il cielo con un dito:

"Ancelotti ha confermato fiducia a questo ragazzo cresciuto nella Lucchesia, che ancora ha il gruppo di tifosi del suo paese, Castelnuovo di Garfagnana, che lo segue in ogni partita. E Giovanni ha saputo ripagare tutti. Sa di non essere un fuoriclasse, ma sa anche che «pedalando» può reggere la «ruota» dei più forti. Testa bassa e lavorare. Perché i sogni possono prendere corpo anche a 26 anni, ché non sei proprio una promessa e nemmeno alle prime armi. Quando nel maggio scorso è maturata la trattativa col Napoli, Di Lorenzo ha tenuto tutto nascosto ai familiari, quasi temesse quel sogno potesse infrangersi"