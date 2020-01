Calciomercato Napoli, CorSport: "Tsimikas prima scelta se dovesse partire Ghoulam, sullo sfondo c'è anche Ricardo Rodriguez"

Ultimissime Calcio Napoli - Intanto, il calciomercato della SSC Napoli potrebbe ancora non essere del tutto chiuso. L'arrivo di Diego Demme e quello di Stanislav Lobotka (ancora non ufficializzato) hanno aperto la finestra invernale di mercato per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che resta vigile. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"E intanto, per non starsene con le mani in mano, altro succede nella penombra del mercato: Kostas Tsimikas (24 a maggio) rimane lì, come il profilo per svoltare a sinistra, nel caso in cui Ghoulam vada via; o altrimenti, alle sue spalle, rimarrebbe comunque la sagoma di Ricardo Rodriguez (28 ad agosto) che però il Milan non concede in prestito gratuito. Su quella fascia, il Napoli vorrebbe aggiungere figure autorevoli, che consentano a Mario Rui di avere una alternativa - oltre ad Hysaj, che però sta a destra con maggiore scioltezza - e la ricerca procede, in varie direzioni".