CorSport - Ansia Napoli, il rinnovo di Osimhen non si sblocca: notevole distanza su quattro punti

Calciomercato Napoli - Ansia Osi, il Napoli aspetta il rinnovo titola questa mattina il Corriere dello Sport che racconta come il futuro dell'attaccante nigeriano sia in bilico. L'accordo per il rinnovo non c'è e Calenda è andato via da Dimaro dopo quattro giorni di contatti frequenti con il presidente Aurelio De Laurentiis che continua a chiedere 200 milioni.

Victor Osimhen

Rinnovo Osimhen Napoli, le ultime

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: