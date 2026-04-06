Primavera, Lazio-Napoli: via al match!| DIRETTA

Ultime calcio Napoli. Il Napoli Primavera torna in campo per il campionato. Gli azzurri affrontano oggi alle 11 allo stadio Mirko Felsini, la Lazio di Punzi Francesco.
1' - Via al match!
I partenopei arrivano alla sfida da una brutta sconfitta, dopo la partita contro il Genoa. La squadra di Rocco è chiamata a tornare alla vittoria per allontanarsi dalla zona play out, con gli azzurri a quota 35 punti.
La Lazio non vive un buon periodo, dopo la sconfitta contro l'Inter e il pareggio contro la Juventus, la squadra di Punzi si ritrova a +4 sugli azzurri e proveranno a tornare alla vittoria contro i partenopei
Di seguito le formazioni ufficiali del match:
A disposizione: Pugliese, Spinelli, Colella, De Luca, Cimmaruta, Raggioli, Borriello, Milton Pereyra, Eletto, Gorica, Genovese. Allenatore: sig. Dario Rocco.
A disposizione: Bosi, Ciucci, Calvani, Battisti, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Cangemi. Allenatore: sig. Punzi Francesco.