Primavera, Lazio-Napoli: via al match!| DIRETTA

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Dario RoccoDario Rocco

Il Napoli Primavera torna in campo. Gli azzurri affrontano oggi alle 11 allo stadio Mirko Felsini, la Lazio di Punzi Francesco

Ultime calcio Napoli. Il Napoli Primavera torna in campo per il campionato. Gli azzurri affrontano oggi alle 11 allo stadio Mirko Felsini, la Lazio di Punzi Francesco.

Primavera, Lazio-Napoli: la diretta testuale del match

1' - Via al match!

Primavera, Lazio-Napoli: come arrivano le due squadre

I partenopei arrivano alla sfida da una brutta sconfitta, dopo la partita contro il Genoa. La squadra di Rocco è chiamata a tornare alla vittoria per allontanarsi dalla zona play out, con gli azzurri a quota 35 punti.

La Lazio non vive un buon periodo, dopo la sconfitta contro l'Inter e il pareggio contro la Juventus, la squadra di Punzi si ritrova a +4 sugli azzurri e proveranno a tornare alla vittoria contro i partenopei

Formazioni ufficiali Lazio-Napoli Primavera 

Di seguito le formazioni ufficiali del match:

  • Napoli: Ferrante, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Smeraldi, Prisco, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Barido, Olivieri.

A disposizione: Pugliese, Spinelli, Colella, De Luca, Cimmaruta, Raggioli, Borriello, Milton Pereyra, Eletto, Gorica, Genovese. Allenatore: sig. Dario Rocco. 

  • Lazio: Pannozzo, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Bordoni, Serra, Farcomeni, Munoz, Ferrari, Pernaselci, Mango Fernandes.

A disposizione: Bosi, Ciucci, Calvani, Battisti, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Cangemi. Allenatore: sig. Punzi Francesco.

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