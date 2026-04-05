Cosa fa il Napoli quando gioca nei giorni pasquali? Il trend risultati dell'era De Laurentiis | FOCUS

Ultime notizie calcio Napoli - Cosa fa il Napoli quando gioca nel periodo pasquale? Domani la squadra di Antonio Conte scenderà in campo nel giorno di Pasquetta allo stadio Maradona. Andando a guardare l’era De Laurentiis, da quando il Napoli è ritornato in serie A ha giocato 16 volte nel periodo pasquale. Da calendario sarebbero 18, ma non vanno conteggiate quelle del 2020 (c’era il Covid) e del 2016 dove ci fu la pausa.

Bilancio gare Napoli nel periodo di Pasqua

Dicevamo come le partite disputate nel periodo pasquale dell’era De Laurentiis siano 16. Il bilancio dice che il Napoli - nei giorni pasquali - ha totalizzato 5 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. C'è dunque un sostanziale equilibrio in attesa del match di domani sera al Maradona contro il Milan.

Le sconfitte che hanno in qualche modo inguaiato le feste pasquali ai tifosi del Napoli dal 2008 sono state in tutto 5:

2011 Palermo-Napoli 2-1

Palermo-Napoli 2-1 2012 Lazio-Napoli 3-1

Lazio-Napoli 3-1 2015 Roma-Napoli 1-0

Roma-Napoli 1-0 2019 Napoli-Atalanta 1-2

Napoli-Atalanta 1-2 2024 Napoli-Atalanta 0-3

I pareggi - come detto - sono stati ben 6 nel corso di queste stagioni di gestione De Laurentiis in Serie A:

2008 Reggina-Napoli 1-1

Reggina-Napoli 1-1 2009 Napoli-Atalanta 0-0

Napoli-Atalanta 0-0 2010 Lazio-Napoli 1-1

Lazio-Napoli 1-1 2014 Udinese-Napoli 1-1

Udinese-Napoli 1-1 2018 Sassuolo-Napoli 1-1

Sassuolo-Napoli 1-1 2022 Napoli-Roma 1-1

Le vittorie sono invece state finora 5: