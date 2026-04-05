Primavera SSC Napoli, i convocati per la Lazio: l'elenco completo
Ultime notizie Napoli, l'elenco dei calciatori Primavera convocati per la gara contro la Lazio
Ultime notizie Napoli - Il Napoli Primavera affronta domani la Lazio per la 32ª giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo stadio Mirko Fersini alle ore 11.
Primavera Napoli, i convocati per la Lazio
Di seguito l'elenco completo dei calciatori a disposizione di mister Rocco:
- BARIDO; BORRIELLO; CAMELIO; CAUCCI; CIMMARUTA; COLELLA; DE CHIARA; DE LUCA; ELETTO; FERRANTE; GAMBARDELLA; GAROFALO; GENOVESE; GORICA; LO SCALZO; OLIVIERI; PEREYRA; PRISCO; PUGLIESE; RAGGIOLI; SMERALDI; SPINELLI.
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