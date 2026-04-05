Primavera SSC Napoli, i convocati per la Lazio: l'elenco completo

Calcio giovanile  
Primavera SSC Napoli, i convocati per la Lazio: l'elenco completo

Ultime notizie Napoli, l'elenco dei calciatori Primavera convocati per la gara contro la Lazio

Ultime notizie Napoli - Il Napoli Primavera affronta domani la Lazio per la 32ª giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo stadio Mirko Fersini alle ore 11.

Primavera Napoli, i convocati per la Lazio

Primavera Napoli, i convocati per la Lazio

Di seguito l'elenco completo dei calciatori a disposizione di mister Rocco:

  • BARIDO; BORRIELLO; CAMELIO; CAUCCI;  CIMMARUTA; COLELLA; DE CHIARA; DE LUCA; ELETTO; FERRANTE; GAMBARDELLA; GAROFALO; GENOVESE; GORICA; LO SCALZO; OLIVIERI; PEREYRA; PRISCO; PUGLIESE; RAGGIOLI; SMERALDI; SPINELLI.
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    69

    30
    22
    3
    5

  • logo MilanMilanCL

    63

    30
    18
    9
    3

  • logo NapoliNapoliCL

    62

    30
    19
    5
    6

  • logo ComoComoCL

    57

    30
    16
    9
    5

  • logo JuventusJuventusEL

    54

    30
    15
    9
    6

  • logo RomaRomaECL

    54

    30
    17
    3
    10

  • logo AtalantaAtalanta

    50

    30
    13
    11
    6

  • logo BolognaBologna

    45

    31
    13
    6
    12

  • logo LazioLazio

    44

    31
    11
    11
    9
  • 10º

    logo SassuoloSassuolo

    42

    31
    12
    6
    13
  • 11º

    logo UdineseUdinese

    39

    30
    11
    6
    13
  • 12º

    logo TorinoTorino

    36

    31
    10
    6
    15
  • 13º

    logo ParmaParma

    35

    31
    8
    11
    12
  • 14º

    logo GenoaGenoa

    33

    30
    8
    9
    13
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    32

    31
    7
    11
    13
  • 16º

    logo CagliariCagliari

    30

    31
    7
    9
    15
  • 17º

    logo LecceLecce

    27

    30
    7
    6
    17
  • 18º

    logo CremoneseCremoneseR

    27

    31
    6
    9
    16
  • 19º

    logo PisaPisaR

    18

    31
    2
    12
    17
  • 20º

    logo VeronaVeronaR

    18

    31
    3
    9
    19
Back To Top