Il Mattino - Insigne può legarsi a vita al Napoli grazie all'ultimo rinnovo. Una sola rete all'Inter in carriera

Calciomercato - Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, Insigne, con Gattuso, è tornato ai suoi livelli, ha ritrovato fiducia e continuità. Ringhio fin dal primo giorno lo ha considerato un punto fermo nel suo 4-3-3 e Lorenzo è ritornato ad essere decisivo da esterno sinistro del tridente di attacco. Stasera proverà a piazzare un suo guizzo decisivo, all'Inter ha segnato un solo gol in 14 partite, una sola rete nel 3-0 del 2 dicembre 2016, l'unico gol che è riuscito a realizzare ad Handanovic. Quella nerazzurra da piccolino poteva diventare la sua maglia ma in un provino venne scartato perché troppo basso. E così Lorenzo ha costruito a casa sua, a Napoli, tutta la sua carriera: una scalata dal settore giovanile, fino a diventare capitano e uomo simbolo in maglia azzurra.

Insigne

Calciomercato, Insigne-Napoli: le ultime notizie sul rinnovo

Con Gattuso è stato feeling a prima vista, Lorenzo ha ritrovato le sue giocate vincenti e soprattutto la serenità: a Napoli sta bene e più in là si avvierà la trattativa per il suo rinnovo (verrà seguito da un nuovo agente, il napoletano Vincenzo Pisacane) che significherebbe legarsi praticamente a vita in maglia azzurra. Ma ora più che mai la testa al campo: nella prima fase di stop si è allenato a casa sua a Posillipo e poi si è rituffato con grande entusiasmo fin dal primo giorno di allenamenti individuali a Castel Volturno: ora è pronto a sfidare l'Inter.