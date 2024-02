CorSport - Il Napoli è un cantiere su cui è passato uno tsunami. Calzona persuada ADL su Raspadori e dica a Kvara questa cosa

Il pareggio del Napoli contro il Cagliari è un risultato che certifica, ancora una volta, i problemi di una squadra che non riesce proprio a ritrovarsi più. Neanche l'arrivo di Calzona sembra, per ora, aver cambiato l'andazzo in campo dei calciatori che stanno offrendo prestazioni davvero assai negative. L'edizione odierna del Corriere dello Sport definisce il Napoli visto ieri come un cantiere su cui è appena passato uno tsunami.

Francesco Calzona

Cagliari Napoli 1 1, il commento del Corriere dello Sport

Giudizio piuttosto severo quello del Corriere dello Sport sulla prestazione del Napoli ieri sul campo del Cagliari. Il quotidiano invita Calzona a persuadere De Laurentiis su due situazioni: