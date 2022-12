Caccia al Napoli: tre scontri diretti decisivi! Corriere: "Ora le avversarie si devono svegliare"

"Caccia al Napoli. Il conto alla rovescia è partito, la ripresa s'avvicina sempre più e le inseguitrici si preparano a ridare l'assalto alla capolista". La Serie A si appresta a ripartire e l'edizione odierna del Corriere della Sera striglia le avversarie del Napoli, chiamate a fare qualcosa subito per riaprire la corsa scudetto.

Ultime notizie. Scrive il Corriere in edicola: "Otto punti sono parecchi, ma allo stesso tempo non sono abbastanza né per festeggiare né per arrendersi. Non con 23 partite ancora da giocare, che metteranno in palio la bellezza di 69 punti. Troppi.

Una cosa è certa, anzi due: la prima è che gennaio sarà un mese chiave, visto che Spalletti e i suoi avranno ben tre scontri diretti con Inter, Juventus e Roma per dimostrare che la lunga sosta non ha intaccato quei meccanismi che hanno permesso loro di dominare la stagione fin qui.

L'altra è che le inseguitrici avranno assoluto bisogno di recuperare chi è mancato finora se vorranno approfittare di eventuali frenate del Napoli per riaprire la corsa scudetto". Il Corriere della Sera punta il dito contro i big che hanno deluso finora: Lukaku, De Ketelaere, Abraham, Immobile e Di Maria