Buongiorno torna titolare in un ruolo a lui molto congeniale: i dettagli

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in vista di Lazio-Napoli in programma oggi alle 18:00

"Mancheranno Olivera, Spinazzola e adesso pure Neres tanto che il Napoli indosserà un abito tattico diverso rispetto a quello indossato negli ultimi mesi. Torna il 3-5-2 e Buongiorno giocherà da centrale del terzetto, un ruolo che conosce bene. Nel Torino il difensore della Nazionale veniva impiegato sempre così da Juric. Lo farà anche oggi pomeriggio all’Olimpico contro la Lazio, in una sfida fondamentale per l’alta classifica. L’obiettivo è ricominciare nel migliore dei modi. Buongiorno e l’azzurro, la storia sta finalmente per ripartire".