Buongiorno-Napoli, Tuttosport: Manna ha proposto anche due azzurri al Torino

Continua il pressing del Napoli nei confronti del Torino per il difensore Buongiorno. Come si legge su Tuttosport, sia Cairo che il calciatore, non hanno preso una decisione ed attendono la fine dell'Europeo per provare a scatenare una vera e propria asta che consenta ad entrambi di incassare quanti più soldi possibili. Il Toro valuta 45 milioni di euro il cartellino di Buongiorno.

Offerta del napoli per Buongiorno

Calciomercato Napoli - Gli azzurri sono l'unica squadra che ad oggi si sta muovendo concretamente per Buongiorno. Stando a quanto si legge su Tuttosport, il presidente potrebbe inserire anche due contropartite tecniche nell'affare in modo da abbassare il cash. Il primo nome è quello di Leo Ostigard che già a gennaio era stato molto vicino ai granata. L'altro nome è quello di Simeone.