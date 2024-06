Buongiorno-Napoli, sviluppi entro una settimana: ecco cosa trapela

Calciomercato Napoli - Le ultimissime sull'affare che porterebbe Alessandro Buongiorno al Napoli in vista della prossima stagione. Perché quest'estate di calciomercato per il 25enne italiano è quella decisiva per la svolta della carriera.

Calciomercato: Buongiorno-Napoli, le ultime

Buongiorno che resta in pole position ed attende soltanto sviluppi nel giro di una settimana. E' questa la notizia di mercato lanciata da Il Mattino in merito a quello che può essere il grande colpo degli azzurri in difesa.

Dopo i primi sondaggi sono arrivati anche gli incontri (talvolta casuali) all'ombra della Mole con tanto di ammiccamento da parte del giocatore ad un trasferimento in azzurro.

Al Toro supera (con i bonus) di poco il milione di euro a stagione (fino al 2028). Il Napoli ha messo sul piatto un quinquennale che andrebbe a raddoppiare fin dal primo anno le cifre percepite in casa granata.

Adesso non resta che trovare la quadra con Cairo visto che il patron del Toro ha fissato il prezzo del suo cartellino intorno ai 45 milioni di euro e non intende accettare alcun tipo di contropartita tecnica, ma chiede(rebbe) soltanto cash. La partita è appena cominciata ed è ancora tutta da giocare.