Buongiorno-Napoli, a Cairo non è piaciuta una cosa: ora vuole 55 milioni

Calciomercato Napoli - Buongiorno è uno dei principali obiettivi del Napoli, tanto che il club azzurro con Antonio Conte in persona nei giorni scorsi ha incontrato il calciatore della Nazionale italiana a Torino.

Calciomercato: Buongiorno-Napoli, le ultime

Arrivano gli ultimi aggiornamenti da Il Mattino riguardo quello che sta accadendo per questa trattativa. Pare che a Cairo non sono piaciute le fughe in avanti per Buongiorno di Manna. Per questo ora il Torino alza il muro per il suo difensore, ribadisce a Beppe Riso, il suo agente, che per meno di 55 milioni non si muove da sotto la Mole. Il Napoli prepara il primo affondo: 40 milioni di euro.