Buone notizie per Spalletti in vista dell'Inter: Rrahmani e i Nazionali tutti a disposizione

Le gambe pesanti, questa la motivazione numero uno della brutta prestazione del Napoli contro il Lille: i carichi di lavoro durante questa fase della preparazione, finalizzati per poter arrivare al top alla ripresa del campionato il 4 gennaio contro l'Inter, si sono fatti sentire nell'ultima amichevole del 2022 al Maradona.

Come riporta Il Mattino:

"E così senza la consueta brillantezza gli azzurri hanno concesso troppi spazi alle letali ripartenze del Lille, la squadra si è allungata troppo tra i reparti durante il match ed è venuta meno la compattezza. Fondamentale per Spalletti riavere ora tutti gli azzurri a disposizione a cominciare da due centrali difensivi: il sudcoreano Kim, l'ultimo a rientrare mercoledì mattina alla base dopo l'eliminazione agli ottavi di finale al Mondiale contro il Brasile, ha cominciato a svolgere a Castel Volturno lavoro personalizzato e guiderà la difesa contro l'Inter, match in cui sarà a disposizione anche Rrahmani che ha ripreso ieri gli allenamenti in gruppo. E fondamentali saranno anche Anguissa, Lozano, Olivera e Zielinski, gli altri 4 azzurri rientrati dagli impegni ai Mondiali".