Buone notizie per Gattuso: Insigne e Demme arruolabili per il Genoa! Il Mattino: ultimo test per capire se Petagna potrà esserci dal 1'

Napoli calcio - Secondo quanto raccontato dall'edizione odierna de Il Mattino, l'allenatore azzurro Gennaro Gattuso farebbe fatica ad immaginare il Napoli che giocherà domani sera contro il Genoa.

"Il giorno dopo la semifinale si fa la conta degli infortunati: Insigne ha preso solo una botta ed è pienamente arruolabile per la trasferta e lo stesso vale per Demme che ha avuto solo un grosso spavento ma ha sgombrato tutti i dubbi già nell’ambulanza a bordo campo. Gattuso e il suo vice Riccio attendono i test atletici per avere una idea di chi potrà recuperare e se Petagna darà garanzie dall’inizio"