Sarri sgradito ai tifosi Juve, l'affondo di Buffon: "Vogliamo paragonare il suo triennio a Napoli con quanto fatto da Conte a Torino?"

Lunga intervista rilasciata da Gianluigi Buffon all'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'ex portiere della Juventus ha parlato a lungo del ritorno di Antonio Conte in Serie A, all'Inter e si è espresso sulle titubanze della piazza bianconera per l'ipotesi - ormai sempre più realistica - di un ingaggio di Maurizio Sarri per sostituire Allegri in panchina. L'intervista è stata anche l'occasione per un commento sulla prima stagione di Carlo Ancelotti al Napoli.

INTERVISTA BUFFON

Mentre tu vivi sereno, Francesco Totti lascia la Roma.

«Posso capire. Dopo uno o due anni di apprendistato, un passaggio necessario, utile, devi stringere e capire se ti viene data la possibilità di esprimere il tuo valore, sfruttando le tue conoscenze. Serve la gratificazione. Francesco ha molto da dare… Mi permetti un inciso? Sai cosa mi ha fatto male?».



Cosa?

«Leggere in due o tre occasioni che qualche tifoso juventino aveva chiesto di togliere la stella di Conte dopo il suo passaggio all’Inter. Mi sento dentro il mondo Juve, conosco bene i dirigenti, i giocatori, i tifosi e so cosa ha dato e ha rappresentato Antonio. Per la Juve si è speso fino all’ultima goccia di sudore, mettendo tutto se stesso, da giocatore non si è mai risparmiato per il bene della squadra. Da allenatore se l’è caricata sulle spalle e l’ha trascinata al successo con una lucidità totale e senza soluzione di continuità. Tre stagioni piene e nessun calo di attenzione e tensione. Ho un rapporto di grande stima e confidenza con Antonio, quando ci incontriamo respiriamo immediatamente fiducia, intimità, rispetto reciproco. E lui è un uomo tendenzialmente diffidente. Le scelte professionali, anche se spiazzanti, non possono sporcare un passato intenso come il suo. Lui non ha mai tradito, non è il tipo che bacia la maglia, aderisce pubblicamente al progetto e poi alimenta i conflitti nello spogliatoio o in società. Considero il suo ritorno importante per tutto il sistema, così come quelli di Maldini, Boban, Sarri».

Buffon: Ancelotti ha alzato il livello del Napoli

Dimentichi Ancelotti.

"Ma è dell’anno scorso. Carlo ha una statura internazionale unica, è il pluridecorato, ha alzato il livello del Napoli sul piano dell’appeal, della caratura. Ne ha tratto benefici in primo luogo il club".

Buffon: Sarri non è rivoluzione

Anche Sarri, come Conte, ha fatto una scelta sgradita ai suoi ex tifosi.

"Vogliamo paragonare i quindici anni di Conte alla Juve con i tre di Sarri al Napoli?".



Sarri è il punto di rottura col passato?

"Ho toccato con mano la competenza del presidente, di Fabio e Pavel. Chi segue sempre gli stessi percorsi raggiunge sempre gli stessi traguardi e la Juve che cerca la Champions ha voluto tentare la strada della discontinuità, partendo dal presupposto che la squadra è difficilmente migliorabile. Sarri non è rivoluzione, né scommessa. È un percorso inedito, un’altra storia".