Brutte notizie per i tifosi Napoli: stop alle prossime 3 trasferte. Ecco quando potranno tornarci

Non arrivano buone notizie per i tifosi del Napoli che dovranno fare a meno di andare in trasferta per le prossime tre gare come riporta il Corriere del Mezzogiorno:

"Dopo le tensioni nel pre-partita a Torino, il tifo organizzato non potrà seguire contro Udinese, Genoa e Fiorentina il Napoli in trasferta, è arrivato dal Casms il divieto per i tifosi residenti in Campania. Uno stop ai viaggi che probabilmente si estenderà anche alle successive tre gare fuori casa previste dal calendario contro Atalanta, Roma e Lazio vista la rivalità tra tifoserie. Il ritorno del settore ospiti gremito, con gli ultrà a guidare il sostegno alla squadra, dovrebbe verificarsi il 23 febbraio a Como".