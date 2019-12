Braida: "Gattuso ragazzo meraviglioso, non ha la puzza sotto al naso! Ibrahimovic? Rino sa come trattare con i grandi campioni"

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino.

All'interno dello spogliatoio cosa porta uno come Gattuso?

La sua qualità migliore?

«Rino è una persona sensibile e sorprendente. Vuole sempre apprendere perché è umile. Non ha la puzza sotto al naso. E questo gli giova molto anche nei rapporti umani. In un mondo dove tutti hanno qualcosa da insegnare lui è diverso. E lui davvero nel campo calcistico potrebbe fare dottrina».

A proposito di rapporti umani: può essere il gancio giusto per portare anche Ibrahimovic al Napoli?

«Ha una personalità forte e gode del rispetto da parte di molti grandi del mondo del calcio per il suo passato importante. In più, si presenta con un curriculum pieno di successi. Diciamo che sa come si tratta con i grandi campioni perché ha vissuto momenti eccezionali nei quali ha dato un grande contributo».