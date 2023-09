Braga-Napoli, sorpresa Cajuste? CdM: Garcia valuta lo svedese, Anguissa non è al massimo

Ultime notizie Napoli - Stamane ci sarà l’allenamento di rifinitura del Napoli a Castel Volturno in cui si entrerà nel vivo della preparazione della gara contro il Braga, come racconta il Corriere del Mezzogiorno.

Oltre al ritorno di Politano dal primo minuto, c’è un’altra opzione che valuta Garcia:

“Il debutto in Champions di Cajuste, uno degli uomini che ha cambiato la partita di Genova. L’allenatore francese gli ha chiesto d’inserirsi tra le linee, così Cajuste ha messo lo zampino in entrambi i gol. Anguissa è un leader ma è parso non al massimo della condizione”