"Io parlo coi medici luminari", "Ora sei diventato anche virologo": botta e risposta Lotito-Agnelli in Lega, i presidenti sono rassegnati sulla Serie A

Notizie - Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha animato l’assemblea (virtuale) della Lega di Serie A spandendo certezze sulla ripartenza del campionato, come racconta l’edizione odierna di Tuttosport che riporta alcuni suoi virgolettati:

«Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà! Ma poi lo so: io parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no co’ quelli delle squadre...»