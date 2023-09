Bologna-Napoli: tentazione in mediana per Garcia, lo scenario

Calcio Napoli - C'è una vera e propria tentazione in mediana per l'allenatore Rudi garcia per la sfida di domani contro il Bologna. Ecco cosa si legge stamattina su Repubblica:

"Garcia sta pensando alle novità: Rui tornerà sulla fascia sinistra, Elmas, invece, rappresenta una possibile tentazione in mediana. Politano, Osimhen e Kvaratskhelia potrebbero essere confermati nel tridente anche se l’ipotesi Raspadori resta in piedi. Spera di ricomparire nei radar delle scelte pure Lindstrom, il cui unico contributo resta il quarto d’ora contro la Lazio".