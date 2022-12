Boca Juniors, l'ex presidente Macrì: "Maradona? Parlava bene del dittatore Maduro"

Un rapporto complicato. È quello che c'è sempre stato tra Mauricio Macrì e Diego Armando Maradona: "Ci sono stati momenti di tensione - dice l'ex presidente dell'Argentina e del Boca Juniors a La Gazzetta dello Sport - di certo non mi voleva bene per la decisione di non dargli la panchina del Boca".

Poi è tornato un po' di sereno.

"Per la sua gara d'addio ho messo a disposizione lo stadio del Boca, ci siamo abbracciati. Ma quando ero presidente dell'Argentina parlava bene di un dittatore come Maduro: difficile accettarlo".