Repubblica - Black out Napoli, non succedeva da marzo 2010! Insigne emblema della crisi: il commento

Ultimissime calcio Napoli - "Il Dottor Jekyll s’è fatto di nuovo da parte e ha lasciato la ribalta al suo alter ego più oscuro, Mister Hyde, che sembra essersi impadronito definitivamente del Napoli e sta trasformando il suo campionato in un infernale calvario", commenta così l'edizione odierna di Repubblica il cammino in campionato della squadra azzurra.

Black out SSC Napoli, il commento di Repubblica

"Non ha prodotto dunque gli effetti sperati l’esonero di Ancelotti, di cui De Laurentiis aveva deciso di privarsi nonostante la goleada contro con il Genk", scrive il quotidiano sottolineando come il cammino in Champions League sia qualcosa di ben diverso dal filotto di risultati negativi accumulato in Serie A:

"Era dal marzo 2010 che il Napoli non metteva in fila 8 partite di campionato senza vincere: 5 pari e 3 sconfitte tra il 30 gennaio e il 21 marzo. Stavolta il black-out dura da due mesi e non se ne intravede la fine, con la complicità di un pizzico di malasorte che in situazioni del genere non manca mai. I due gol dell’ottimo e battagliero Parma di D’Aversa, che ha meritato i tre punti, sono stati infatti favoriti dagli scivoloni di cui sono rimasti vittime nelle azioni decisive prima Koulibaly e poi Zielinski, all’inizio e alla fine della partita. Gattuso ha avuto dunque modo suo malgrado di capire subito l’aria che tira: pessima, con il nervosismo di cui gli azzurri non sono riusciti a liberarsi nemmeno con la staffetta in panchina. Emblematica la situazione di Insigne, che era era finito ai margini del progetto con Ancelotti e ieri ha sprecato con una prova indecorosa la chance di rifarsi: gol divorato e sostituzione tra i fischi. È lui, col peso supplementare della fascia di capitano che porta sul braccio, l’emblema del male oscuro che sta attanagliando la squadra".