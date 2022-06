Bernardeschi-Napoli, CorSport: offerto quadriennale con opzione, gli piacerebbe giocare la Champions

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato la proposta del Napoli per convincere Federico Bernardeschi a trasferirsi in azzurro la prossima stagione.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"La proposta per l’esterno juventino che il 30 giugno costerà nulla è in linea con i parametri del Napoli e in quel quadriennale - con opzione per il quinto anno - ci finirebbero immancabili bonus che aiuterebbero ad accontentare Bernardeschi, deciso a viversi la Champions League e da protagonista".