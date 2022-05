Bernardeschi e Deulofeu a Napoli, CorSport: Giuntoli tiene vive le due piste, possibile rivoluzione

Calciomercato Napoli. Bernardeschi e Deulofeu sono due obiettivi concreti per il Napoli, che non esclude un cambiamento profondo nel settore offensivo. Già andato via Insigne (sostituito da Kvaratskhelia), c'è da capire la questione rinnovo Mertens mentre certi di un addio appaiono Petagna ed Ounas.

Bernardeschi Napoli calciomercato

Calciomercato Napoli, Bernardeschi e Deulofeu nel mirino

Anche Lozano e Politano restano in bilico, così l'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sui giocatori in questo momento nel mirino del Napoli e di Cristiano Giuntoli: