"Benvenuto a Napoli", ieri sera telefonata di Carlo e Davide Ancelotti a Lozano! Il Mattino: sabato sarà in panchina

Calciomercato Napoli, Carlo Ancelotti si gode il quarto acquisto. E' arrivato il suo pupillo Hirving Lozano. Secondo l'edizione odierna de Il Mattino di certo, non sarà titolare con la Fiorentina, ma magari qualche minuto potrebbe iniziare a metterlo nella gambe.

D’altronde, è forse tra i più allenati: 5 partite ufficiali già giocate, 270 minuti in campo e preparazione con il Psv iniziata a fine giugno proprio perché gli olandesi sono andati in campo con il Basilea - nel preliminare Champions - già il 23 luglio. Dunque, fisicamente è pronto: va solo testato. Ieri sera Ancelotti e il figlio Davide gli hanno dato il benvenuto al telefono: per i due era obiettivo numero uno. In assoluto. Non hanno mai perso le speranze neppure quando Raiola, a giugno, aveva frenato: Ancelotti, a dir il vero, si aspettava l’approdo già a Dimaro. Ovvio che sarebbe stato meglio.