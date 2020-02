"Basta così, vai negli spogliatoi". Così Gattuso ha punito Allan: messaggio chiaro all'intera squadra

Ultimissime Calcio Napoli - Gennaro Gattuso usa il pugno duro e la prima vittima illustre è Allan. "Basta così. Vai negli spogliatoi": come riporta La Repubblica oggi in edicola, è questa la frase urlata dal tecnico che no ha gradito per niente l'atteggiamento del giocatore.

Allan-Gattuso, cosa è successo

Una vera e propria punizione, culmine di un rapporto che si è ormai incrinato negli ultimi 20 giorni. Le prime scintille sono datate lo scorso 18 gennaio, quando il giocatore mal digerì la sostituzione contro la Fiorentina e scappò direttamente negli spogliatoi. Il giocatore poi partì per il Brasile per conoscere il figlio appena nato, ma al ritorno qualcosa non ha funzionato. Gattuso ora non è soddisfatto del lavoro suo lavoro e la scarsa intensità è confermata dai dati dello staff tecnico. Già col Lecce non aveva giocato per il seguente motivo. Adesso una nuova esclusione col Cagliari, con Gattuso che non lo ha nemmeno convocato. "Le passeggiate per il campo non mi piacciono", ha sottolineato il tecnico.

Spunta l'Everton di Ancelotti per il futuro

Una situazione che inciderà inevitabilmente anche sul futuro del giocatore. Ecco quanto si legge sul quotidiano a tal proposito: