CorSera - Perché le canzoni neomelodiche nelle storie del Barcellona? Gomorra ha spopolato anche in Spagna

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è stata un’accoglienza calorosa al capitano blaugrana, ieri all’arrivo nell’hotel della catena Nh nel cuore della city: è l’Argentina di Diego a far palpitare i cuori, a suggellare un gemellaggio sportivo diventato poi anche ideologico.

Scena di Gomorra La Serie.

Le storie di Instagram del Barcellona sono la sintesi di questa empatia: l’arrivo a Napoli viene filmato e musicato con le canzoni neomelodiche di Gomorra. La fiction ha spopolato pure in Spagna, e per i partenopei un motivo in più per accogliere Messi addirittura con i cori che erano di Diego.