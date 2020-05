Barcellona, Quique Setien: "Al ritorno con il Napoli non ci penso, ma all'andata ci hanno sorpreso con la loro tattica difensiva. Fabian? E' qualcosa di straordinario"

Ultimissime calcio Napoli - Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco alcuni passaggi evidenziati da CalcioNapoli24:

Parlando di attualità calcistica, le facciamo alcuni nomi. Lautaro Martinez.

"Un calciatore importante, un grandissimo giocatore, e il Barcellona è sempre interessato ai grandi giocatori, ovvio. Ma in questi tempi senza calcio ogni giorno esce un nome diverso. Si parla anche di Neymar. E sono sicuro che mi chiederà di Fabian Ruiz".

Già che l’ha citato, perché no? Quasi un figlioccio per lei, l’ha lanciato al Betis.

"Sono stato con lui un anno e fu sufficiente per dimostrare che era un grandissimo calciatore, di livello straordinario, aveva un potenziale enorme e lo tirò fuori molto rapidamente. Con me era a suo agio perché l’ho messo in un contesto calcistico che gli ha fatto bene".

Barça-Napoli, ci pensa?

"No. È una cosa parcheggiata la Champions League, troppo lontana. Mi piacerebbe tanto poter arrivare a pensare a quella partita perché significherebbe che le cose vanno bene. Oggi è più un desiderio che altro".

E l’andata?

"Il loro piano ci ha sorpresi. Pensavamo che sarebbero stati più coraggiosi e invece hanno deciso di chiudersi e l’hanno fatto molto bene. Poi sono stati bravi a farci un bel gol in contropiede e noi abbiamo fatto una gran fatica. Non è facile superare una squadra con 10 giocatori nella propria metà campo, per superare una difesa tanto chiusa serve un momento d’ispirazione, di lucidità che i giocatori non sempre hanno".