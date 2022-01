Barcellona: pericolo trasferta Napoli, i calciatori senza terza dose di vaccino non potranno pernottare in Hotel in Italia

Ultimissime sulla partita d'Europa League Napoli-Barcellona, con i calciatori spagnoli senza terza dose di vaccino che non potranno pernottare in Italia.

Ma non è tutto, perché anche la sfida tra Napoli e Barcellona, valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League, è in programma il prossimo 24 febbraio e per le nuove restrizioni anti-Covid, i calciatori che non sono vaccinati con una terza dose, o che non hanno contratto il virus 6 mesi prima, non potranno pernottare in un hotel in Italia. Secondo i media spagnoli, infatti, sono pochi i giocatori blaugrana hanno fatto ancora la dose booster.

Ovviamente da qui al 24 febbraio c'è ancora un mese di tempo, periodo utile quindi per completare i cicli vaccinali all'interno del gruppo squadra del Barcellona, ma al momento il pericolo per gli spagnoli resta. Così come problemi potrebbero esservi anche per i macedoni in occasione dello spareggio mondiale con l'Italia il 24 marzo a Palermo