Barcellona-Napoli, CdM: "In queste sfide conta il killer instinct, agli azzurri manca l'acuto"

Ultimissime calcio Napoli - Sul quotidiano "Il Corriere del Mezzogiorno" presente un'analisi della sconfitta patita ieri sera dal Napoli per mano del Barcellona:

"In queste sfide contano i dettagli, l’esperienza, il killer instinct s’alimenta col vissuto, l’abitudine a questi palcoscenici dove si deve sfruttare ogni occasione e non fare regali a Messi e compagni. Il Napoli nel finale riesce a chiudere il Barcellona nella propria metà campo ma l’acuto che riapre completamente la contesa non arriva nonostante tante situazioni in cui Mertens e compagni hanno dato l’impressione di poter far male".