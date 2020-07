Barcellona-Napoli a Lisbona? Non è da escludere! Oggi si riunisce l'esecutivo della UEFA, preoccupa la situazione in vista della Champions League

Ultime notizie Napoli - C’è ottimismo, ma l’allarme resta. La Champions League è alle porte, mancano meno di due settimane al ritorno degli ottavi ancora in ballo, ma se per Juventus-Lione e Bayern-Chelsea la situazione è sotto controllo, lo è un po’ meno per Manchester City-Real Madrid e Barcellona-Napoli. Ne parla il Corriere dello Sport:

"Oggi l’esecutivo dell’Uefa si riunisce a Nyon per fare il punto sulla situazione. Preoccupa la situazione in Catalogna, dove l’8 agosto al Camp Nou è in programma il ritorno tra Barcellona e Napoli. Al momento l’Uefa non ha ricevuto indicazioni e richieste per un eventuale cambio di sede da parte delle autorità spagnole, ma se non dovesse esserci un miglioramento delle condizioni sanitarie nei prossimi giorni non è assolutamente escluso che la partita venga dirottata in Portogallo, in uno dei due stadi di Lisbona che ospiteranno la fase finale di Champions"