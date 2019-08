Napoli-Barcellona, Gazzetta: Ancelotti sorpreso dal crollo dei suoi, Ter Stegen rimasto inoperoso per tutta la gara

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta la sconfitta del Napoli contro il Barcellona per 4-0: "Finisce male la tournée americana del Napoli. Dopo la sconfitta di misura nella prima amichevole di Miami, il collettivo napoletano è stato travolto e sconfitto per la seconda volta dal Barcellona, che si aggiudica la prima edizione del trofeo «Liga-Serie A Cup». Un pomeriggio da incubo quello vissuto da Carlo Ancelotti, sorpreso dal crollo dei suoi messi in riga dalla doppietta di Luis Suarez e dalle reti di Griezmann e Dembelé. Per la cronaca, Ter Stegen è rimasto inoperoso per l’intera partita"